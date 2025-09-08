Megjött az EU-s pénz: bringasztrádák hálózzák be Budapestet – teljesen átalakulhat a Nagykörút és az Üllői út!

Hivatalos: megvan a 6 milliárd forintos uniós támogatás, indulhat a fővárosi bringasztrádák kora. A Budapesti Közlekedési Központ és az Építési és Közlekedési Minisztérium aláírta a szerződést, így nemcsak az Üllői út és a Váci út, hanem a teljes Nagykörút is gyökeresen megváltozhat.

6 milliárdos kerékpáros forradalom

1,5 milliárd forint jut a Váci–Üllői bringasztrádára,

4,5 milliárd forint a Nagykörúti átalakításra.

Az uniós TOP Plusz programból érkező forrásokkal nemcsak új, irányonként védett bringasávok épülnek, hanem teljes városrészek válnak sokkal biztonságosabban elérhetővé biciklivel….