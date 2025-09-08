Varrónőket keres a 30 éve működő szolnoki varróüzem
A H.I.D. Textil Kft., egy több mint három évtizede sikeresen működő szolnoki varróüzem, termékpalettája bővítése miatt új munkatársakat keres varrónő pozícióba.
Mit várnak a jelentkezőktől?
Az ideális jelölt precíz, munkájára igényes és pontos. Előnyt jelent, ha már rendelkezik varróüzemben szerzett tapasztalattal, de nem feltétel a jelentkezéshez.
Mit kínál a cég?
egyműszakos munkarend, rendezett munkaidő
bejelentett jogviszony, pontos bérfizetés
utazási költségtérítés
A pozíció teljes munkaidős, alkalmazotti munkaviszonyban betölthető, idegen nyelvtudás nem szükséges.
A munkavégzés helyszíne: Szolnok.
Hogyan lehet jelentkezni?
A pályázatokat…
