Olcsóbbak lettek az új személyi kölcsönök – megéri lecserélni a régit?
Megéri alacsonyabb kamatú hitelre cserélni a meglévő személyi kölcsönt? A kérdés egyre aktuálisabb: az új szerződések száma és átlagos összege is jelentősen nő, a hitelállomány mégsem bővül hasonló lendülettel. A háttérben a régi hitelek kiváltása és nagyobb összegű kölcsönre cserélése is ott van. Megnéztük, mit nyerhet ezzel az ügyfél: példánkban több mint 109 ezer forinttal […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.