Olcsóbbak lettek az új személyi kölcsönök – megéri lecserélni a régit?

Megéri alacsonyabb kamatú hitelre cserélni a meglévő személyi kölcsönt? A kérdés egyre aktuálisabb: az új szerződések száma és átlagos összege is jelentősen nő, a hitelállomány mégsem bővül hasonló lendülettel. A háttérben a régi hitelek kiváltása és nagyobb összegű kölcsönre cserélése is ott van. Megnéztük, mit nyerhet ezzel az ügyfél: példánkban több mint 109 ezer forinttal […]