Ilyen még nem volt a rendszerváltás óta Erzsébetvárosban: 80 új lakás épül a fiataloknak

Ritka beruházás indul Budapest egyik legsűrűbben beépített kerületében: Erzsébetváros önkormányzata saját forrásból építtet 80 új bérlakást a Verseny utcában. A közel 3,8 milliárd forintos fejlesztés elsősorban a fiatalok lakhatását segítené, és a Keleti pályaudvar környékének megújulásában is fontos szerepet kaphat. A generálkivitelezési munkákat az Épkar Zrt. nyerte el – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Nem mindennapi fejlesztés veszi kezdetét Erzsébetvárosban, ahol a rendszerváltás óta nem épült ilyen léptékű, önkormányzati finanszírozású lakóépület. A kerület különösen nehéz helyzetben van, hiszen Budapest legsűrűbben beépített…