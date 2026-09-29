Ilyen még nem volt a rendszerváltás óta Erzsébetvárosban: 80 új lakás épül a fiataloknak
Ritka beruházás indul Budapest egyik legsűrűbben beépített kerületében: Erzsébetváros önkormányzata saját forrásból építtet 80 új bérlakást a Verseny utcában. A közel 3,8 milliárd forintos fejlesztés elsősorban a fiatalok lakhatását segítené, és a Keleti pályaudvar környékének megújulásában is fontos szerepet kaphat. A generálkivitelezési munkákat az Épkar Zrt. nyerte el – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Nem mindennapi fejlesztés veszi kezdetét Erzsébetvárosban, ahol a rendszerváltás óta nem épült ilyen léptékű, önkormányzati finanszírozású lakóépület. A kerület különösen nehéz helyzetben van, hiszen Budapest legsűrűbben beépített…Tovább a teljes cikkre
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