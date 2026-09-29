Budapest szembemegy az uniós tervekkel? Váratlan fordulat jöhet az Airbnb szabályozásában

Miközben Terézvárosban már betiltották a rövid távú lakáskiadást, az Európai Bizottság egészen más irányba indulhat el. Új javaslata szerint ugyanis nem lehetne általános Airbnb-tilalmat bevezetni: a korlátozásokhoz bizonyítani kellene, hogy a rövid távú lakáskiadás valóban súlyosbítja a helyi lakhatási problémákat – derül ki az Economx cikkéből.

Az Európai Bizottság szeptember 9-én mutatta be megfizethető lakhatásról szóló törvényjavaslatát, amely a lakhatási nehézségekkel küzdő városoknak és térségeknek nyújtana segítséget. A tervezet egyik fontos eleme a rövid távú lakáskiadás szabályozása, amely különösen a…