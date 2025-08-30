Megvan a recept: Így kaphatsz akár 3 milliót ingyen lakásfelújításra 2025-ben – de nem mindenki örülhet!

Újra itt a nagy dobás: 2025-től elindult a Vidéki Otthonfelújítási Program, amely akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 6 millió forint kamattámogatott hitelt ígér azoknak, akik korszerűsítenék otthonukat. De mielőtt rohannál beadni a kérelmet, érdemes tisztában lenni a feltételekkel – mert bizony nem mindenki élhet a lehetőséggel.

Kik kaphatnak pénzt?

A program célzottan a 5000 fő alatti kistelepüléseken élőket segíti. Jogosultak lehetnek:

gyermeket nevelő családok (már a 12 hetes magzat után is),

nyugdíjasok (öregségi, özvegyi, rokkantsági és…