Otthon Start: rajtkőhöz áll az MBH Bank
A nagybankok közül elsőként az MBH Bank tette közzé az Otthon Start hitelre érvényes hirdetményét. 100 ezer Ft-os MOL ajándékkártyát is kaphatnak, akik ezt a bankot választják. Az MBH Bank közzétette a lakáshitelekre szeptember elsejétől érvényes hirdetményét. Ebben már megtalálhatjuk az Otthon Start Programra érvényes feltételeket, kondíciókat is.
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.