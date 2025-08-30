Megszületett a lista: ezek Magyarország legszebb történelmi városai – az első helyezett nem is kérdés!

Hol található Magyarország legszebb történelmi városa? A Csodásmagyarország.hu friss felmérése most lerántja a leplet! Több mint 2000 ember szavazott, és megszületett a végső sorrend: az élmezőnyben ikonikus várak, mediterrán hangulatú utcák és világhírű borvidékek városai osztoznak.

Íme a TOP 10!

Eger – a barokk belváros, a bor és az Egri vár városa toronymagasan, 19%-kal az első!

Visegrád – a Fellegvár és a királyi palota otthona, 11%-kal a második.

Pécs – mediterrán hangulat, római kori örökség, világörökségi helyszínek, 10%-kal a harmadik….