Megszületett a lista: ezek Magyarország legszebb történelmi városai – az első helyezett nem is kérdés!
Hol található Magyarország legszebb történelmi városa? A Csodásmagyarország.hu friss felmérése most lerántja a leplet! Több mint 2000 ember szavazott, és megszületett a végső sorrend: az élmezőnyben ikonikus várak, mediterrán hangulatú utcák és világhírű borvidékek városai osztoznak.
Íme a TOP 10!
Eger – a barokk belváros, a bor és az Egri vár városa toronymagasan, 19%-kal az első!
Visegrád – a Fellegvár és a királyi palota otthona, 11%-kal a második.
Pécs – mediterrán hangulat, római kori örökség, világörökségi helyszínek, 10%-kal a harmadik….
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.