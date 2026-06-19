Befektetés hitelből? Miért is ne!

Befektetni alapvetően két forrásból származó pénzből szoktunk. Az egyik esetben ránk szakad egy egyszeri nagyobb összeg (bónusz, öröklés, családi összefogás stb.), a másikban pedig tudatos takarékoskodás eredményeképpen, napi, heti, havi rendszerességgel félrerakunk egy kisebb összeget. Ugyanakkor egy befektetés elkezdéséhez létezik egy sokak által elképzelhetetlen lehetőség, ami nem más, mint banktól felvett személyi kölcsön. Cikkünk ezt […]