Megszűnik az ÉMI önállósága – beolvad a Közlekedéstudományi Intézetbe!

Óriási átalakítás az építésügyben: év végén jogutódlással megszűnik az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft. (ÉMI) önálló működése, és teljes egészében beolvad a Közlekedéstudományi Intézetbe (KTI).

A döntés nem kisebb célt szolgál, mint az állami építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok összehangolását, a párhuzamosságok megszüntetését és a hatékonyabb működés megteremtését.

Mit jelent ez pontosan?

2025. december 31-től az ÉMI jogutódja hivatalosan a Közlekedéstudományi Intézet lesz.

Az ÉMI eddigi feladatai és tudásbázisa ugyanakkor nem tűnik el – a minőségellenőrzési, tanúsítási és kutatás-fejlesztési tevékenységek a megszokott…