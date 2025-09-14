Megszűnik az ÉMI önállósága – beolvad a Közlekedéstudományi Intézetbe!
Óriási átalakítás az építésügyben: év végén jogutódlással megszűnik az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft. (ÉMI) önálló működése, és teljes egészében beolvad a Közlekedéstudományi Intézetbe (KTI).
A döntés nem kisebb célt szolgál, mint az állami építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok összehangolását, a párhuzamosságok megszüntetését és a hatékonyabb működés megteremtését.
Mit jelent ez pontosan?
2025. december 31-től az ÉMI jogutódja hivatalosan a Közlekedéstudományi Intézet lesz.
Az ÉMI eddigi feladatai és tudásbázisa ugyanakkor nem tűnik el – a minőségellenőrzési, tanúsítási és kutatás-fejlesztési tevékenységek a megszokott…
