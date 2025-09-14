1,5 millió forintot kell fizetnie, aki Győrújbaráton akar élni – brutális szabályt hozott az egyik leggazdagabb falu

Győrújbarát – amelyet az ország egyik leggazdagabb településeként tartanak számon – olyan rendeletet vezetett be, ami sok új lakót hidegzuhanyként érhet. Mostantól nem elég csak házat venni: aki be akar jelentkezni a faluba, annak egyszeri 1,5 millió forintos betelepülési hozzájárulást kell fizetnie.

Miért hozták a szabályt?

A Győrújbarát önkormányzata szerint egyre több a fiktív lakcím és a nem lakóingatlanokba (például raktárakba, irodákba) történő bejelentkezés. Ezt akarják kiszűrni azzal, hogy csak lakóingatlanban lehet lakcímet létesíteni, és minden új beköltözőnek keményen a…