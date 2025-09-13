Kiváló elosztású lakás a IX. kerületben, a Corvin-negyed közelében
Ha befektetésben gondolkodsz, első otthonodat keresed, vagy pároddal szeretnél beköltözni Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő városrészébe, akkor ezt a lakást érdemes megnézned! Belső-Ferencvárosban, a Tűzoltó utca elején, a Corvin-negyed közvetlen közelében eladó egy 1. emeleti, 65 m²-es, praktikus elosztású lakás, amely 3-4 hónapon belül költözhető.
Kiváló lokáció – minden karnyújtásnyira
A lakás elhelyezkedése tökéletes akár saját célra, akár befektetésként vásárolnál.
M3-as metró és 4-6-os villamos: 1 perc séta
Corvin Plaza és Corvin-negyed: 3 perc alatt elérhető
Egyetemek (BME, Semmelweis, ELTE): 10…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.