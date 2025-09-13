Kiváló elosztású lakás a IX. kerületben, a Corvin-negyed közelében

Ha befektetésben gondolkodsz, első otthonodat keresed, vagy pároddal szeretnél beköltözni Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő városrészébe, akkor ezt a lakást érdemes megnézned! Belső-Ferencvárosban, a Tűzoltó utca elején, a Corvin-negyed közvetlen közelében eladó egy 1. emeleti, 65 m²-es, praktikus elosztású lakás, amely 3-4 hónapon belül költözhető.

Kiváló lokáció – minden karnyújtásnyira

A lakás elhelyezkedése tökéletes akár saját célra, akár befektetésként vásárolnál.

M3-as metró és 4-6-os villamos: 1 perc séta

Corvin Plaza és Corvin-negyed: 3 perc alatt elérhető

Egyetemek (BME, Semmelweis, ELTE): 10…