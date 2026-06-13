Megszűnhet a kamatstop? Több százezer lakáshiteles sorsa dőlhet el ősszel, ezt lehet most tudni

Csaknem öt év után új fordulat jöhet a lakáshitelesek életében: egy társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányzati tervezet alapján 2026. szeptember 30-ával megszűnhet a jelzáloghitelek jelenlegi formában működő kamatstopja. Bár a Pénzügyminisztérium később pontosította, hogy ez még nem a végleges kivezetésről szóló döntés, az biztosnak tűnik, hogy őszig rendezni kell a kérdést – derül ki a Portfolio cikkéből. A változás több mint 200 ezer hitelszerződést érinthet, és sokan attól tartanak, mennyivel emelkedhetnek a havi törlesztőrészletek.

Közel öt éve védi az adósokat a…