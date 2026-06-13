Hónapok óta nem csörög a telefon? Lehet, hogy nem a piac hibája, hanem a hirdetésedé

Sok lakástulajdonos ugyanazzal a forgatókönyvvel vág bele az eladásba. Felkerül a hirdetés, érkezik néhány érdeklődő, esetleg néhány megtekintés is, aztán hirtelen minden leáll. Telnek a hetek, néha a hónapok is, de komoly ajánlat továbbra sem érkezik. Ilyenkor a legtöbben hajlamosak azonnal a piacot hibáztatni.

Pedig a háttérben sokszor egészen más áll. Nem feltétlenül a kereslet hiányzik, hanem az ingatlan egyszerűen nem elég látható, vagy a hirdetés nem képes felkelteni a vevők figyelmét. A mai piacon ugyanis már nem elég pusztán…