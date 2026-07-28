Tetőablak árnyékoló – esztétikus és hatékony megoldás a napfény ellen
Az árnyékolástechnikai megoldások a nyár folyamán még nagyobb figyelmet kapnak, hiszen mindenki igyekszik minél hatékonyabban felvenni a harcot a forróság ellen. A tetőterekben ez pedig még kritikusabb kérdés, de a megfelelő tetőablak kiegészítők segítenek kontrollálni a körülményeket.
Az árnyékolás szerepe
A nyári kánikula mindenki számára megterhelő, hiszen a tartósan 30 fok feletti hőmérsékletek a szervezetünkre is kedvezőtlen hatással vannak, illetve a felmelegedett szobákban az éjszakai pihenés is nehezebb, ezáltal nagyon könnyen a kimerülés szélére kerülhetünk. A többség ma is kizárólag…
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