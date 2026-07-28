A legjobb lakások pillanatok alatt eltűnnek – így szerezhetsz előnyt a többi lakáskeresővel szemben
Az ingatlanpiacon ma már nem feltétlenül az találja meg a legjobb lakást, aki a legtöbb időt tölti a hirdetések böngészésével. Sokkal inkább az, aki elsőként értesül egy új ajánlatról vagy egy jelentős árcsökkentésről. A népszerű környékeken ugyanis egy jó ár-érték arányú ingatlanra akár néhány órán belül több érdeklődő is jelentkezhet, így a legjobb lehetőségek sokszor még azelőtt gazdára találnak, hogy a legtöbben egyáltalán észrevennék őket.
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