A legjobb lakások pillanatok alatt eltűnnek – így szerezhetsz előnyt a többi lakáskeresővel szemben

Az ingatlanpiacon ma már nem feltétlenül az találja meg a legjobb lakást, aki a legtöbb időt tölti a hirdetések böngészésével. Sokkal inkább az, aki elsőként értesül egy új ajánlatról vagy egy jelentős árcsökkentésről. A népszerű környékeken ugyanis egy jó ár-érték arányú ingatlanra akár néhány órán belül több érdeklődő is jelentkezhet, így a legjobb lehetőségek sokszor még azelőtt gazdára találnak, hogy a legtöbben egyáltalán észrevennék őket.

A lakáskeresésben ma már a gyorsaság az egyik legnagyobb előny

Az elmúlt években jelentősen felgyorsult…