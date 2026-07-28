Vége az olcsó víz korszakának? Súlyos figyelmeztetést adott ki a Fővárosi Vízművek

A rekordaszály és a történelmi alacsony Duna-vízállás miatt új korszak jöhet Budapest ivóvízellátásában. A szakemberek szerint a rendszer egyelőre biztonságosan működik, de a hosszú távú fenntarthatósághoz elkerülhetetlennek tűnik a finanszírozás átalakítása – ennek része akár a lakossági vízdíjak emelése is lehet – írja a Pénzcentrum.

Az idei nyár ismét megmutatta, milyen komoly kihívások elé állítja a klímaváltozás a hazai vízellátást. A júniusi hőhullám, az aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása ismét reflektorfénybe helyezte Budapest ivóvízrendszerét.

A Fővárosi Vízművek háttérbeszélgetésén…