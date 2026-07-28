A Semmelweis Egyetemen folytatod tanulmányaidat? Itt vannak a legjobb kiadó lakások a környékről!

Rekordszámú, több mint 140 ezer jelentkezővel zárult az idei felsőoktatási felvételi, így szeptembertől ismét százezernél is több gólya kezdi meg egyetemi tanulmányait. Bár a felvettek számának növekedéséről szóló összesítésekben a Semmelweis Egyetem ezúttal nem szerepelt a legnagyobb növekedést elérő intézmények között, továbbra is az ország egyik legnépszerűbb egyeteme, amely minden évben hallgatók ezreit vonzza Budapestre. Ez az albérletpiacon is érezhető: az Üllői úti campus közvetlen közelében ma már szinte lehetetlen megfizethető kiadó lakást találni. A Tűzoltó utcai épületek környékén azonban…