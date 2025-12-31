Otthon 
Meglepő számok az Otthon Start első 100 napjáról – a bankok sem erre készültek

Alig telt el három hónap az Otthon Start elindulása óta, de a friss adatok már most átírják a lakáshitelezésről alkotott korábbi várakozásokat. A támogatott konstrukció nemcsak felpörgette a piacot, hanem olyan hitelfelvevői magatartást hozott felszínre, amire még a bankok sem számítottak – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében.
A részletes statisztikákból most először pontosan látszik, kik élnek a 3 százalékos hitellel, mekkora terhet vállalnak, és miben térnek el a piaci hitelesektől.

Száz nap, százmilliárdok – brutális indulás
A Bankmonitor adatai szerint az…

