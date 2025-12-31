Szilveszteri buli felsőfokon – ezekben az ingatlanokban garantáltan jól zárhatnánk az évet

Ha van este az évben, amikor igazán számít a tér, a hangulat és az extra élmény, az kétségtelenül a szilveszter. Egy panorámás belvárosi luxuslakásban pezsgőt bontani, a Bazilikára vagy a Budapest Eye-ra néző ablakokkal, házimozival, szaunával és jacuzzival – vagy épp egy kertvárosi sorházban biliárdozni hajnalig – egészen más szintje az évbúcsúztatásnak. Összegyűjtöttük azokat az ingatlanokat, amelyek nemcsak lakásként, hanem tökéletes szilveszteri bulihelyszínként is megállják a helyüket.

Bazilikára néző luxus a Bajcsy-Zsilinszky úton

Ez a 103 m²-es, frissen felújított, erkélyes…