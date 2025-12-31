Holnap életbe lép a teljes Airbnb-tiltás – már most összeomlott a VI. kerületi lakáspiaci prémium

A döntés még el sem indult élesben, de Terézváros lakáspiacán már most látványos a hatása. A 2026. január 1-jétől életbe lépő, gyakorlatilag nullára csökkentett Airbnb-lehetőség hónapok óta átrendezi a kerület árait: a korábban megszokott, budapesti átlag fölötti négyzetméterár-előny szinte teljesen eltűnt – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

A folyamat nem egyik napról a másikra indult, de a befektetők már a legelső politikai jelzések után reagálni kezdtek. Az ügydöntő szavazás híre elég volt ahhoz, hogy meginduljon a kivárás helyett az eladás.

Egy…