Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)

Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig – őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról, a kamaszkor drága meglepetéseiről, a támogatási rendszerről, és arról is, hogyan lehet (vagy nem lehet) tudatosan tervezni három gyerekkel. Egy gyermek felnevelése nem csak öröm és felelősség, hanem […]