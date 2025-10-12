Megdöbbentő döntés a Balatonnál: fizetni kell, ha házat veszel Balatonföldváron!

Hatalmas port kavarhat a legújabb rendelet: Balatonföldvár lett az első Balaton-parti város, ahol külön adót kell fizetni az ingatlanvásárlás után. A város vezetése szerint mindezt a „helyi közösség védelme” és a Széchenyi-hagyományok megőrzése indokolja – a lakáspiaci szakértők viszont már most aggályosnak tartják a lépést.

2 százalékos „betelepedési díj” – akár milliókba is kerülhet!

Az új rendelet értelmében minden új beköltözőnek ki kell fizetnie a vételár 2 százalékát az önkormányzat számlájára, kivéve, ha az ingatlant állami támogatással vagy kedvezményes hitellel…