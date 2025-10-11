Így add el gyorsan a lakásodat – bevált stratégiák a rekordgyors ingatlaneladáshoz
Sokan álmodnak arról, hogy lakásukat vagy házukat néhány héten belül sikerül értékesíteni, ám a legtöbben nem tudják, hogy a gyors eladás nem szerencse kérdése. A siker kulcsa a tudatosságban, a megfelelő stratégiában és a jó online eszközök használatában rejlik. Ha ezeket okosan kombinálod, rekordidő alatt találhatsz vevőt. Mutatjuk, hogyan segíthet ebben az Ingatlantájoló, és mely lépések gyorsítják fel valóban az értékesítést.
1. Találd el a piaci árat
Az egyik leggyakoribb hiba a túl magas ár meghatározása. Egy túlárazott ingatlan egyszerűen…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Retail
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.