A fiatalok rémálma valósággá vált: a mamahotelből nincs menekvés Magyarországon!

Hiába álmodnak önálló életről a fiatalok, a valóság kegyetlen: a legtöbben még mindig a szülői házban ragadnak, mert egyszerűen nem tudják megfizetni a lakhatást. Az Eurostat friss adatai szerint a magyar fiatalok csak 27–28 éves korukban repülnek ki otthonról – vagyis jóval később, mint a legtöbb nyugat-európai országban – derül ki az igylakunk.hu cikkéből.

A mamahotel virágzik: a magyar fiatalok átlagosan 28 évesen költöznek el

Míg Finnországban már 21 évesen önálló életet kezdenek a fiatalok, addig Magyarországon közel 30 éves…