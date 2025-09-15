Luxus családi ház medencével, szaunával, jakuzzival és zen kerttel, Szada Fenyvesliget szívében
Szada kertvárosi részén, a közkedvelt Fenyvesligeti lakóparkban került eladósorba egy különleges családi ház, amely egyszerre nyújt modern kényelmet, wellness élményeket és természetközeli életérzést. A környék Szada egyik legértékesebb övezete, ahol kizárólag új építésű házak találhatók, a friss erdei levegő és a nyugodt környezet pedig egész évben adott. Az ingatlan ideális választás mind családosoknak, mind azoknak, akik kompromisszumok nélküli minőségre és nyugalomra vágynak, miközben a főváros könnyen elérhető.
Élhető környék, kiváló infrastruktúra
Az új építésű luxus ingatlan Szada Fenyvesliget részén egyszerre…Tovább a teljes cikkre
