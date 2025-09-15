5 ezren igényelték az Otthon Startot egy hét alatt. De mennyire magas valójában ez a szám?

5 ezren igényelték egyetlen hét alatt az Otthon Start hitelt. Munkanapokra vetítve ez napi ezer igényést jelent, ami igen magas szám. De mégis mennyire kiugró ez az érdeklődés? Ha a havi lakáshitel szerződésszámokra tekintünk, akkor már láthatjuk, hogy hatalmas dömping indult. Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón bejelentette, hogy az Otthon Start szeptember elsejei indulását […]