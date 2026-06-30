Lassul vagy csak válogatósabb lett az ingatlanpiac?

Az elmúlt hónapokban a lakáspiacon szinte minden szereplőt ugyanazok a kérdések foglalkoztattak: van-e érzékelhető lassulás, ha igen, mekkora; csökkennek-e az árak; köttetnek-e még üzletek; és vajon látszik-e már bármilyen hatás a kormányváltást követően. A hirdetési árak önmagukban erre csak részben adnak választ, hiszen a kínálatban maradó ingatlanok és a gazdára találó ingatlanok hasonlóságai és különbségei is érdekesek.

Ezért most több irányból is körbejártuk a témát: megnéztük, hogyan változik az aktuálisan hirdetett ingatlanok ára és összetétele, majd összevetettük ezt azokkal a…