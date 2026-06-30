Eljött a Vidéki Otthonfelújítási Támogatás utolsó napja

A preferált kistelepüléseken elérhető felújítási támogatást 2026. június 30-ig lehet igényelni. Mit tehetnek még az érdeklődők az utolsó napon? És mi marad azok számára, akik lecsúsztak a lehetőségről? A preferált kistelepüléseken – jellemzően az 5 ezer főnél kevesebb lakosú települések – elérhető felújítási támogatás igénylési határideje lejár a mai napon. A jogszabályban egészen pontosan az […]