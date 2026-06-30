Eljött a Vidéki Otthonfelújítási Támogatás utolsó napja
A preferált kistelepüléseken elérhető felújítási támogatást 2026. június 30-ig lehet igényelni. Mit tehetnek még az érdeklődők az utolsó napon? És mi marad azok számára, akik lecsúsztak a lehetőségről? A preferált kistelepüléseken – jellemzően az 5 ezer főnél kevesebb lakosú települések – elérhető felújítási támogatás igénylési határideje lejár a mai napon. A jogszabályban egészen pontosan az […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.