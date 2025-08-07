Klimatizált szobák, saját fürdő, minikonyha: ilyen luxusban lakhatnak a Miskolci Egyetem kollégistái – már nem a régi szocreál tömbre emlékeztet!
Lerobbant szocreál múltból modern diákluxusba: teljesen megújult a Miskolci Egyetem egyik legnagyobb kollégiuma, az E/4-es épület – és amit most kínál a hallgatóknak, az messze túlmutat a „kolis” sztereotípiákon!
A felújítást az Épkar Zrt. végezte, és a végeredmény magáért beszél:
klimatizált szobák
saját fürdőszobás, minikonyhás apartmanok
mosó- és főzőkonyha, közösségi terekMindez olyan teljes gépészeti és energetikai felújítással, amely már a 21. század szintjére emeli az egyetemi lakhatást.
A kosarasok nyitják meg, a hallgatók veszik birtokba
Az épületet először az augusztus…
