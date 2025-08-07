Forradalmi otthonfelújítás indul: már önerő nélkül is korszerűsítheted a lakásod – mutatjuk, hogyan nyerhetsz vele hatalmasat!
Végre megmozdult valami a lakossági felújítások frontján: a kormány zöld utat adott az új EKR-rendszernek, amelynek köszönhetően több százezer magyar háztartás vághat bele energiahatékonysági korszerűsítésbe akár önerő nélkül!
Az új rendszer nemcsak a rezsit csökkenti drasztikusan, de megrendelések ezreit generálhatja a hazai építőipar számára is – miközben a lakosság akár milliókat spórolhat.
Már nemcsak a cégek kiváltsága! Most a lakosság is beszállhat az EKR-programba
A Magyar Közlönyben megjelent a megújult Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben (EKR) elérhető, felújítási intézkedéseket tartalmazó katalógus. A…
