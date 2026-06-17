Kihirdették a világ legjobb téglaépületeit: a győztes épülethez több mint hatmillió régi cserép kellett
Nem felhőkarcoló vagy futurisztikus üvegpalota nyerte idén a világ egyik legrangosabb építészeti elismerését. A BRICK AWARD 26 díjátadón olyan épületeket jutalmaztak, amelyek bizonyítják, hogy a tégla és a kerámia a modern építészetben is képes egyszerre szolgálni a fenntarthatóságot, az energiahatékonyságot és a különleges építészeti megoldásokat. Az idei fődíjas ráadásul egy olyan vietnámi templom és múzeum lett, amely több mint hatmillió bontott cserép felhasználásával készült – derül ki a Wienerberger sajtóközleményéből.
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