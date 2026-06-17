A legtöbben ezt a hibát követik el hitelfelvételnél, pedig rengeteg pénz múlhat rajta
Amikor valaki hitelt szeretne felvenni, szinte mindig ugyanazzal a kérdéssel kezdi: mekkora összeget hajlandó adni a bank? Pedig a valóban fontos kérdés egészen más. Nem az, hogy mekkora hitelösszegre vagyunk jogosultak, hanem az, hogy mennyi pénz marad a hónap végén a törlesztőrészlet kifizetése után, és marad-e elegendő tartalék a váratlan helyzetekre is.
A hitelfelvétel ugyanis nem néhány hónapra szóló döntés. Sok esetben évekre meghatározza a családi költségvetést, ezért nem feltétlenül az a legjobb megoldás, amit a bank maximálisan elérhetőnek tart….Tovább a teljes cikkre
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