A legtöbben ezt a hibát követik el hitelfelvételnél, pedig rengeteg pénz múlhat rajta

Amikor valaki hitelt szeretne felvenni, szinte mindig ugyanazzal a kérdéssel kezdi: mekkora összeget hajlandó adni a bank? Pedig a valóban fontos kérdés egészen más. Nem az, hogy mekkora hitelösszegre vagyunk jogosultak, hanem az, hogy mennyi pénz marad a hónap végén a törlesztőrészlet kifizetése után, és marad-e elegendő tartalék a váratlan helyzetekre is.

A hitelfelvétel ugyanis nem néhány hónapra szóló döntés. Sok esetben évekre meghatározza a családi költségvetést, ezért nem feltétlenül az a legjobb megoldás, amit a bank maximálisan elérhetőnek tart….