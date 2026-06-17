Egyre több lakáseladónak kell engednie az árból

Egyre több budapesti lakáseladónak kell engednie az árból. Míg az év elején a lakások kevesebb mint harmadánál csökkentették a meghirdetett irányárat az értékesítés alatt, tavaszra már közel 40 százalékuknál került erre sor. A ténylegesen megkötött adásvételek ára közben még emelkedett – a piac tehát nem fordult le, de a lendülete megtört.

Egyre nehezebb tartani a meghirdetett árat

A piac hűlésének legbeszédesebb jele, hogy mind több eladó kényszerül menet közben lejjebb vinni az árat. Az irányárat az értékesítés alatt csökkentő lakások aránya hónapról hónapra nőtt:

„A csökkentés átlagos mértéke 7–10 százalék körül mozgott, és érdemben nem nőtt – nem mélyebb engedményekről van tehát szó, hanem arról, hogy egyre több eladónak kell egyáltalán engednie” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A vevők így fokozatosan visszanyerik az alkupozíciójukat, és a túlárazott lakások egyre nehezebben kelnek el a meghirdetett áron.

Az árak még nem estek – de a drágulás lelassult

A megkötött adásvételek árszintje egyelőre tartja magát: a lakások négyzetméterára az év eleje óta összességében 5–6 százalékkal emelkedett, a növekedés nagy része azonban már a tél végén végbement. A tavaszi hónapokban a drágulás üteme megtorpant, és csak májusban kapott újabb enyhe lendületet. Piaci szintű árcsökkenésről tehát nincs szó, a korábbi évek dinamikus áremelkedése viszont egyértelműen kifulladóban van.

A panellakásoknál jelent meg először az a trend

A lassulás nem egyformán érinti a piacot. A téglaépítésű lakások ára tavasszal is emelkedett, a panellakásoké viszont májusra lapossá vált, helyenként minimálisan csökkent is. Vagyis ahol egyáltalán mérhető némi árcsökkenés, az jellemzően a panel szegmensben jelentkezik, nem a piac egészében. Ezzel párhuzamosan az eladásig eltelt idő is hosszabbodott kissé, ami szintén a kereslet óvatosabbá válására utal.

Mit jelent ez a vásárlóknak és az eladóknak?

Ezek a jelek összességében egy klasszikus piaci lassulásra utalnak: a kereslet óvatosabb lett, a vevőknek nagyobb a mozgásterük, az eladóknak pedig egyre fontosabb a reális árazás. Aki túlárazva hirdet, az sokkal hosszabb értékesítési idővel és menet közbeni árcsökkentéssel számolhat. Hogy a tavaszi lassulásból tartós korrekció lesz-e, azt a következő hónapok adatai döntik el – elsősorban az, hogy az árcsökkentések aránya tovább emelkedik-e.