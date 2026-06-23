2026 befektetései: öröm és bánat
Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Amerikából áll, és a legnépszerűbb sztorik sem mindig hozzák a legjobb hozamot. Nézzük, hol volt öröm és hol bánat június közepéig! Nem minden út Amerikába vezet A […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.