2026 befektetései: öröm és bánat

Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Amerikából áll, és a legnépszerűbb sztorik sem mindig hozzák a legjobb hozamot. Nézzük, hol volt öröm és hol bánat június közepéig! Nem minden út Amerikába vezet A […]