Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!

Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: „még ráérünk ezzel foglalkozni”. Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: „bárcsak korábban megkötöttük volna”. Két nagyon különböző családi helyzeten keresztül mutatjuk meg, miért nem csak egy lakáshiteles házaspárnak, hanem egy egyedülálló szülőnek is létkérdés lehet a pénzügyi […]