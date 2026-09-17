Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: „még ráérünk ezzel foglalkozni”. Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: „bárcsak korábban megkötöttük volna”. Két nagyon különböző családi helyzeten keresztül mutatjuk meg, miért nem csak egy lakáshiteles házaspárnak, hanem egy egyedülálló szülőnek is létkérdés lehet a pénzügyi […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.