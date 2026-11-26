Ne vedd biztosra, hogy 65 évesen nyugdíjba mehetsz
A 65 éves korhatár ma egy törvényben rögzített szám, amelyet semmilyen szabály nem köt az élettartamhoz, tíz uniós országban viszont már az élettartam dönti el, mikor mehetsz nyugdíjba. Ha nálunk is így lenne, az OECD modellje szerint a korhatár kerekítve 2045-re 67 év lenne. Hány évesen mehetsz ma nyugdíjba? Ha 1957-ben vagy később születtél, 65 […]Tovább a teljes cikkre
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Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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