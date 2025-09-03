Földindulás a bankoknál: az Otthon Start felrobbantotta a hitelpiacot – de vajon ki marad talpon?

Soha nem látott érdeklődést váltott ki a szeptembertől elérhető fix 3 százalékos Otthon Start lakáshitel: a bankok telefonjai égnek, az ügyféltérben kígyózó sorok várják a tanácsadókat, és a szakértők szerint az „utórengéseket” jövőre is érezni fogjuk. Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági vezérigazgató-helyettese a Portfolionak nyilatkozott.

Rajna Gábor szerint most dől el, mely bankok tudják a legtöbbet kihozni ebből a példátlan boom-ból: a gyors átfutási idő és a magas színvonalú tanácsadás lehet a győztesek titkos fegyvere.

Tömegek vártak a rajtra…