Földindulás a bankoknál: az Otthon Start felrobbantotta a hitelpiacot – de vajon ki marad talpon?
Soha nem látott érdeklődést váltott ki a szeptembertől elérhető fix 3 százalékos Otthon Start lakáshitel: a bankok telefonjai égnek, az ügyféltérben kígyózó sorok várják a tanácsadókat, és a szakértők szerint az „utórengéseket” jövőre is érezni fogjuk. Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági vezérigazgató-helyettese a Portfolionak nyilatkozott.
Rajna Gábor szerint most dől el, mely bankok tudják a legtöbbet kihozni ebből a példátlan boom-ból: a gyors átfutási idő és a magas színvonalú tanácsadás lehet a győztesek titkos fegyvere.
Tömegek vártak a rajtra…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.