Metró Cinkotáig?! Gigaberuházás jöhet a XVI. kerületben – íme a részletek!

Hatalmas fordulat előtt áll Budapest közlekedése: Cinkotáig közlekedhet a 2-es metró, és teljesen átalakulhat a HÉV-hálózat. A tervezés már elindult, az ország legnagyobb kötöttpályás vasúti szerződése van közbeszerzés alatt, 7,5 milliárd forintos kerettel!

Mi vár ránk?

27 kilométeren teljes rekonstrukció – új sínek, korszerű állomások.

8 kilométeren HÉV helyett metró – Cinkotáig villámgyors belvárosi eljutás.

2 kilométer új villamosítás – a csömöri ág modernizálása.

Vadonatúj járműtelep – az M0-ás környezetében épülne meg.

P+R parkolók és szintbeli kereszteződések megszüntetése – gyorsabb,…