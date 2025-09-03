Metró Cinkotáig?! Gigaberuházás jöhet a XVI. kerületben – íme a részletek!
Hatalmas fordulat előtt áll Budapest közlekedése: Cinkotáig közlekedhet a 2-es metró, és teljesen átalakulhat a HÉV-hálózat. A tervezés már elindult, az ország legnagyobb kötöttpályás vasúti szerződése van közbeszerzés alatt, 7,5 milliárd forintos kerettel!
Mi vár ránk?
27 kilométeren teljes rekonstrukció – új sínek, korszerű állomások.
8 kilométeren HÉV helyett metró – Cinkotáig villámgyors belvárosi eljutás.
2 kilométer új villamosítás – a csömöri ág modernizálása.
Vadonatúj járműtelep – az M0-ás környezetében épülne meg.
P+R parkolók és szintbeli kereszteződések megszüntetése – gyorsabb,…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.