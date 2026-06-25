Figyelmeztet az MNB: elszálltak a lakásárak, beavatkozás nélkül megtorpanhat a piac

Döbbenetes ütemben drágultak a lakások Magyarországon: egyetlen év alatt közel 18 százalékkal emelkedtek az árak országosan, miközben a fővárosban is kétszámjegyű növekedést mértek. A Magyar Nemzeti Bank szerint azonban a lendület nem tarthat örökké: ha nem érkezik újabb beavatkozás, a lakáspiac akár stagnálásba is fordulhat – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

Az MNB ügyvezető igazgatója, Banai Ádám az ÉVOSZ szerdai ülésén arról beszélt, hogy az idei első negyedévben országosan 17,7 százalékos, Budapesten pedig 16,5 százalékos éves áremelkedést regisztráltak. A hivatalos lakásárindex…