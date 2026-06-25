4 lakás, amely beleférhet az Otthon Startba – köztük egy panorámás családi otthon is

Az Otthon Start program sokak számára nyithatja meg az utat az első saját otthon felé, de nem mindegy, milyen ingatlant választunk. A piacon számos olyan lakás található, amely megfelel a program feltételeinek, ráadásul különböző élethelyzetekhez és igényekhez is jó választás lehet. Összegyűjtöttünk négy érdekes ajánlatot Érdről, Esztergomból és Székesfehérvárról, amelyek Otthon Start hitellel is megvásárolhatók.

Három hálószobás lakás Érden, kiváló közlekedéssel

Ez az érdi társasházi lakás azoknak lehet ideális, akik családi ház helyett egy jól kihasználható, modern otthont keresnek. A…