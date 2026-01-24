Ezek a leggyakoribb hibák ingatlaneladáskor – és így kerülheted el őket gond nélkül

Az ingatlaneladás sokak szemében még mindig egyszerű feladatnak tűnik: feltöltünk néhány képet, beírunk egy árat, majd várjuk az érdeklődőket. A valóság azonban ennél jóval összetettebb. Már az első döntések meghatározzák, hogy az ingatlan gyorsan és jó áron talál-e vevőre, vagy hosszú hónapokra beragad a kínálatba. Egy gyenge megjelenés, rosszul megválasztott ár vagy hiányos leírás elég ahhoz, hogy a komoly vevők észrevétlenül továbblépjenek.

Összegyűjtöttük azokat a tipikus hibákat, amelyekkel az eladók többsége találkozik – és azt is, mit érdemes másképp csinálni,…