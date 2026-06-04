Rég nem látott fordulat a lakáspiacon: rekordot döntöttek az építkezések, de egy veszélyes tényező mindent felülírhat

Évek óta nem látott lendületbe került a magyar lakáspiac. Olyan számokat produkálnak az új lakásépítések, amelyekre 2022 óta nem volt példa, és egyre több fejlesztő vág bele új projektekbe. A háttérben azonban olyan folyamatok zajlanak, amelyek könnyen megtörhetik a mostani optimizmust – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Miközben az Otthon Start Program továbbra is jelentős keresletet generál, a kamatok makacsul magasak maradtak, az építőanyagpiacon pedig újabb áremelkedési hullám fenyeget. A kérdés már nem az, hogy beindult-e a piac, hanem az, hogy…