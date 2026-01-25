Miért várt éveket a kormány az Otthon Starttal? Most elmondta az államtitkár, mi állt a háttérben
Nem kapkodás, nem kampányfogás és nem hirtelen ötlet – az Otthon Start Program jóval régebb óta formálódik, mint ahogy azt sokan gondolják. Az Economx szakmai támogatásával megrendezett Otthon Start Expón Panyi Miklós miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár beszélt arról, miért csak most indult el a program, milyen válságok írták felül éveken át a terveket, és miért tartja a kormány ezt az egyik legfontosabb lakáspolitikai fordulópontnak az elmúlt másfél évtizedben.
Az Otthon Start nem most született – csak eddig nem volt…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.