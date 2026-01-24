Betelt a pohár az Otthon Startnál: alkotmánybíróságra megy az ingatlanfejlesztő a kormány új szabályai miatt
Komoly jogi konfliktus bontakozik ki az Otthon Start program körül. Az egyik kiemelt ingatlanfejlesztő alkotmányjogi panaszt nyújtott be, miután a kormány év elején olyan új szabályokat vezetett be, amelyek akár milliárdos kockázatot is jelenthetnek a már futó beruházások számára. A tét nem kisebb, mint az, hogy meddig terjed az állam mozgástere egy már elindított lakásprogram utólagos átírásában – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Az év elején hatályba lépett jogszabály-változás alaposan felkavarta az Otthon Start program körüli kedélyeket. Az új rendelkezések értelmében…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.