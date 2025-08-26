Elképesztő áresés! Tágas terekkel rendelkező, kedvező árú családi házakat hozunk az egész országból!
Az Ingatlantájoló forradalmian új Árfigyelő szolgáltatásának köszönhetően már napi szinten értesülhetsz arról, ha egy, a keresési paramétereidnek megfelelő ingatlan árát csökkentették. Ehhez nem kell mást tenned, mint Hirdetésfigyelő szolgáltatást beállítani, így soha nem maradsz majd le a legjobb ajánlatokról. Ha pedig az OtthonTérkép applikációt is letöltöd iOS-re vagy Androidra, akkor azonnali push üzenetben értesülhetsz arról, ha valamelyik, számodra releváns ingatlan árát csökkentették. Mai válogatásunkban nagyobb, két generáció vagy nagycsaládosok részére alkalmas családi házakat hozunk.
Tágas ház sok lehetőséggel, Érden
Csaknem…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.