A finishben módosul az Otthon Start Program néhány fontos eleme
A mai kormányinfón bejelentették, hogy az Otthon Start Program és a többi lakástámogatás összehangolásáról szóló rendelet megjelenik. Ugyanakkor ezen rendelet az Otthon Start Programnak is módosította néhány nagyon is fontos részletét. A Bankmonitor szakértői összeszedték ezeket az elemeket. Szeptember elsejétől indul az új 3 százalékos támogatott kölcsön, az Otthon Start Program. Még nem is lehet […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.