Óvodapedagógust keres a Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola
Ha fontos számodra az elfogadás, a játékosság és a családias légkör, és szeretnél egy összetartó csapatban dolgozni, akkor itt a helyed! A Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola óvodapedagógust keres teljes állásban, azonnali kezdéssel.
Rólunk
Intézményünk alternatív szemlélettel működik, ahol a gyermekek és a pedagógusok személyisége, nyitottsága és együttműködése áll a középpontban. Programunk a személyközpontú pedagógia alapjaira épül, alternatív módszerekkel kiegészítve. Fontosnak tartjuk a családokkal való partneri kapcsolatot, a rugalmasságot és a közös gondolkodást kollégáinkkal – így alakítjuk mindennap
