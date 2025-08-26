Óvodapedagógust keres a Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola

Ha fontos számodra az elfogadás, a játékosság és a családias légkör, és szeretnél egy összetartó csapatban dolgozni, akkor itt a helyed! A Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola óvodapedagógust keres teljes állásban, azonnali kezdéssel.

Rólunk

Intézményünk alternatív szemlélettel működik, ahol a gyermekek és a pedagógusok személyisége, nyitottsága és együttműködése áll a középpontban. Programunk a személyközpontú pedagógia alapjaira épül, alternatív módszerekkel kiegészítve. Fontosnak tartjuk a családokkal való partneri kapcsolatot, a rugalmasságot és a közös gondolkodást kollégáinkkal – így alakítjuk mindennap…