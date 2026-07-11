Eladnád a lakásod? Így lesz látható a hirdetésed a több ezer konkurens között

Az ingatlanpiacon sok eladó ugyanazzal a helyzettel szembesül: felkerül a hirdetés, az első napokban még érkeznek érdeklődők, aztán hirtelen elcsendesedik minden. Hetek, sőt akár hónapok telnek el komoly ajánlat nélkül, miközben egyre többen arra a következtetésre jutnak, hogy egyszerűen nincs kereslet.

A valóság azonban gyakran ennél jóval árnyaltabb. Sok esetben nem az ingatlannal vagy a piaccal van a gond, hanem azzal, hogy a hirdetés nem elég vonzó, nem jut el a megfelelő érdeklődőkhöz, vagy egyszerűen elveszik a több ezer hasonló…