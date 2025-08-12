„Csapda a 3%-os lakáshitelben!” – Surányi György durván beleszállt az új Otthon Startba
Szeptembertől jön a kormány szuperfegyvere, a fix 3%-os lakáshitel – de Surányi György, volt jegybankelnök szerint ez nemcsak aranybánya, hanem egy veszélyes pénzügyi akna, ami bármikor felrobbanhat az állam költségvetésében. A professzor egyenesen lakásár-robbanást és komoly szociális igazságtalanságot jósol.
Miért tartja veszélyesnek?
Költségvetési időzített bomba: az állam hosszú évekre bevállalja a fix kamattámogatást, miközben senki sem tudja, hová ugrik a jövőben az infláció vagy a kamatszint.
Nem a rászorulóknak szól: a jelenlegi ár- és értékhatárok mellett inkább a tehetősebb első…Tovább a teljes cikkre
